Cor 9 dicembre 2023 L´Alghero ritrova i 3 punti a Santa Giusta Campionato di Promozione (dodicesima giornata). Tre punti meritati per la squadra di mister Giandon: decidono Meloni e capitan Mereu nel primo tempo. Accorciate le distanze dalle prime posizioni



ALGHERO - Tre punti d’oro per l’Alghero che si impone al Comunale di Santa Giusta con il risultato di 2-1 nella 12ª giornata del girone B di Promozione. Decisivi i gol messi a segno da Meloni e da capitan Mereu.



I gol sono arrivati tutti nel primo tempo: dopo un paio di buone occasioni collezionate dai due fratelli Carboni, poco prima del quarto d’ora la sblocca Meloni con un bel destro al volo su punizione battuta da capitan Mereu. Passano pochissimi minuti e i padroni di casa trovano il pareggio con Piras. Meloni è costretto a lasciare il campo per infortunio ma ci pensa il capitano, Stefano Mereu, a riportare avanti la squadra dal dischetto per via di un calcio di rigore guadagnato da Masala.



Nella ripresa i ragazzi di mister Giandon sfiorano anche il terzo gol, in particolare con il nuovo arrivato Franchi e con Marco Carboni, poi amministrano senza rischiare più di tanto. Per l’Alghero una vittoria che vale oro per iniziare la rincorsa alle prime posizioni. Grazie al successo di oggi, infatti, la formazione giallorossa ha accorciato le distanze dalle prime posizioni. Prossima partita in casa, domenica 17 dicembre, contro il Posada.