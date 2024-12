S.A. 13 dicembre 2023 Per le scorie nucleari 8 aree in Sardegna Il Ministero dell´Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l´elenco delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie nucleari. Nell´elenco ben 8 siti tra provincia di Oristano e del Sud Sardegna. La denuncia di Silvio Lai, deputato Pd



CAGLIARI - «I sardi potranno ringraziare il governo regionale e nazionale per il regalo di Natale che sta per arrivare. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l'elenco delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie nucleari. Nell'elenco spicca la Sardegna con ben 8 siti tra provincia di Oristano e del Sud Sardegna». Lo scrive, su Facebook, il deputato Silvio Lai (Pd).



«Non sappiamo quale siano stati i criteri di selezione. Certamente - prosegue - la Sardegna ha detto no con tutti i suoi comuni ad ospitare il sito preferendo l’inserimento alternativo dell’Einstein Telescope. Da una parte il Governo dice di sostenere l’infrastruttura scientifica dall’altra lascia i siti sardi nelle zone idonee in un evidente contrasto tra le due attività. Il Governo sembra in totale confusione con l’isola: fa una cosa con la mano destra e una diversa e opposta con la mano sinistra».



«Cosa ha da dire Solinas e la sua Giunta? E i parlamentari di maggioranza diranno che non sapevano? O avranno la forza di dire che si opporranno alle indicazioni del Governo? Come PD siamo con tutti i sindaci che unanimemente hanno detto no scegliendo un percorso di sviluppo diverso e senza nuove servitù» conclude Lai.