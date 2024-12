S.A. 15 dicembre 2023 La Fc Alghero ospita la Junior Ozieres Appuntamento domenica con inizio alle ore 15 al “Pintore – Caddeo” di Olmedo con la Junior Ozierese per la dodicesima giornata del campionato di calcio Seconda Categoria girone E



ALGHERO - La Fc Alghero ritorna tra le mura amiche e domenica, con inizio alle ore 15, al “Pintore – Caddeo” di Olmedo ospiterà la Junior Ozierese per la dodicesima giornata del campionato di calcio Seconda Categoria

girone E. Sulla carta una partita agevole per l'undici giallorosso contro la Junior Ozierese che, al momento, è il peggior attacco del girone con soltanto sette reti realizzate, mentre venti sono le reti subite.



Va cauto il tecnico Peppone Salaris e chiede la massima concentrazione ai suoi giocatori: “«non dobbiamo farci ingannare dalla posizione in classifica, perché la Junior Ozierese è una squadra che lotta sino in fondo e non molla facilmente. Ai ragazzi ho chiesto il massimo impegno, dobbiamo evitare cali di concentrazione che potrebbero giocare brutti scherzi. Rispettiamo l'avversario, ma dobbiamo puntare dritti ai tre punti». Sul fronte giocatori ancora indisponibili per infortunio il difensore Mario Lobrano e il centrocampista Christian Moretti. Per il resto tutti disponibili. Intanto, come lo scorso campionato, anche quest'anno la partita casalinga prima di Natale sarà dedicata a Stefano Tedde.



“Fc Alghero per Stefano nel cuore” è il titolo dell'evento benefico che vedrà la presenza dei volontari della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Domenica, all'ingresso del campo sarà allestita una postazione per la raccolta fondi, con i volontari dell'AIRC che illustreranno l'attività dell'associazione. Sarà l'occasione per ricordare Stefano Tedde a cinque anni dalla sua scomparsa. «Un giovane – ricorda la società - che ha sempre portato avanti i valori del rispetto e della lealtà e che per tutti i giallorossi è diventato #uncapitanopersempre».