S.A. 21 dicembre 2023 Ad Alghero la prima Residenza d´Artista Dal 29 dicembre al 5 gennaio 2024 gli atelier di via Carlo Alberto ospiteranno la prima Residenza d´Artista con il fotografo Gianpaolo Arena e il suo progetto "Ritratto di Famiglia"



ALGHERO - Gli Atelier di Via Carlo Alberto ad Alghero ospitano dal 29 dicembre al 5 gennaio 2024 la prima Residenza d'Artista con il fotografo Gianpaolo Arena e il suo progetto "Ritratto di Famiglia". Si avvia il programma di residenze promosso da Fondazione Alghero nell'ambito del progetto Atelier#-Nuove Narrazioni Contemporanee. Nei suoi giorni algheresi, Gianpaolo Arena svilupperà una lettura ampia e inclusiva che mette al centro l’istituzione affettiva, sociale e burocratica per eccellenza. Famiglie, qualsiasi cosa questa parola possa evocare: clan numerosissimi o nuclei ridotti, algheresi doc o nuovi arrivati, unico scopo conoscere senza mai giudicare i nuovi volti della nostra società, le sue nuove regole, le trame implicite degli affetti. Per poter realizzare questo lavoro, l'artista coinvolgerà la popolazione per farsi raccontare da loro cosa sia oggi "Famiglia": chiunque potrà aderire al progetto compilando un breve form di partecipazione disponibile a questo link https://bit.ly/RITRATTO-DI-FAMIGLIA_FORM-DI-PARTECIPAZIONE, concedendo all’artista di ritrarre la propria famiglia in un contesto urbano o paesaggistico. Una selezione dei ritratti di famiglia scattati da Arena verranno esposti in esclusiva in una mostra allestita da Fondazione Alghero a giugno 2024.