S.A. 21 dicembre 2023 Latte Dolce ingaggia un nuovo centrocampista Latinense, classe 2002, cresce nelle giovanili del Frosinone, prima di passare a Cassino con cui disputa 4 campionati di Serie D. Inizia la stagione attuale al Pinerolo, nel Girone A, ora l’arrivo in Sardegna al Sassari Calcio Latte Dolce



SASSARI - Il Sassari Calcio Latte Dolce ha ingaggiato il centrocampista Lorenzo Orlando. Latinense, classe 2002, cresce nelle giovanili del Frosinone, prima di passare a Cassino con cui disputa 4 campionati di Serie D. Inizia la stagione attuale al Pinerolo, nel Girone A, ora l’arrivo in Sardegna al Sassari Calcio Latte Dolce. Queste le prime parole di Orlando da giocatore biancoceleste: «Ringrazio la società e il Direttore Sportivo Vittorio Tossi che hanno creduto in me. Ho deciso subito di sposare il progetto e importante. Ho iniziato la stagione nel Girone A, ma conosco bene il Girone G: lo considero abbastanza difficile, ma faremo di tutto per portare a casa la salvezza».



Nella foto: Lorenzo Orlando