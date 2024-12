Cor 24 dicembre 2023 I 5 Stelle di Alghero incontrano la città Il Movimento 5 Stelle di Alghero organizza un incontro pubblico per fare il punto sulle attività svolte e programmare il futuro. L´appuntamento è fissato per il 28 dicembre alle ore 17.30 presso la sala riunioni del Polisoccorso in via Liguria



ALGHERO - Sarà l'occasione per i portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, di illustrare il lavoro svolto finora e rispondere alle domande dei cittadini. Si discuterà inoltre delle prossime sfide che attendono la città di Alghero, con un occhio di riguardo alle imminenti elezioni regionali e comunali.



L'incontro è aperto a tutti coloro che desiderano informarsi sulle attività del Movimento 5 Stelle locale e confrontarsi sul futuro della città. È previsto un momento di dibattito durante il quale i partecipanti potranno intervenire con domande e proposte.



«Vogliamo creare un'occasione di dialogo e confronto con i cittadini - dichiarano i portavoce locali del Movimento - illustrare il nostro operato in Consiglio comunale e raccogliere idee e suggerimenti per il futuro di Alghero. Siamo convinti che il confronto con la cittadinanza sia fondamentale per costruire una politica partecipativa». L'incontro è aperto a tutti, l'ingresso è libero.



Nella foto: Roberto Ferrara, storico portacolori del M5s ad Alghero