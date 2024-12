Cor 24 dicembre 2023 Street art indiana per il maestro Uselli Il musicista algherese, in duo con il percussionista Enrico Manca, protagonista di una estemporanea performance live stile street art in uno dei luoghi simbolo della città di Sassari, la Fontana delle Conce.



ALGHERO - La musica live di Mauro Uselli non si ferma. Il musicista algherese, oltre agli impegni nella serie dei concerti “I risvegli del mattino” nella sua città natale, Alghero, che fanno parte del vasto cartellone del Cap d’Any, è stato protagonista in duo con il percussionista Enrico Manca di una estemporanea performance live stile street art in uno dei luoghi simbolo della città di Sassari, la Fontana delle Conce.



La zona, in origine, è nata come quartiere operaio dove si conciavano le pelli. Da lì il termine "Le Conce". La fonte, per molti anni, ha costituito una fonte di approviggionamento idrico e nella struttura principale trovano scolpiti tre stemmi, di cui uno raffigurante quello di Sassari. Uselli ha voluto portare la sua musica in questo luogo particolare suggestivo , coinvolgendo i passanti, in un ascolto meditativo, in piena sintonia con lo spirito natalizio di questi giorni. Uselli, che ben conosce queste espressioni live music, e che ha messo in scena più volte nella sua seconda amata Londra, ha voluto esprimersi in tutta la sua originalità insieme al percussionista suonatore di mridangam, un tipico strumento indiano Enrico Manca, abilissimo interprete e cultore della musica indiana il quale ha fuso con il flauto di Uselli virtuosismi e sonorità soavi .



Una performance meditativa che ha coinvolto i passanti catturandoli in un ascolto mistico. Sono stati eseguiti dei raga indiani contaminati da improvvisazioni e personalissimi percorsi armonici. La performance estemporanea street art verrà pubblicata sul canale youtube dell’artista e verrà replicata ad Alghero nei prossimi giorni.