Cor 24 dicembre 2023 «Debacle sul bando sport e periferie» Parole del capogruppo in consiglio comunale del Partito democratico di Alghero, Mimmo Pirisi, che parla di ennesima occasione persa per rilanciare un settore in grande affanno in città



ALGHERO - «Alghero perde un altra occasione per usufruire di un finanziamento pubblico in un settore quello delle infrastrutture sportive al palo da tempo, che attendono da anni ristrutturazioni o addirittura realizzazione in toto. L'ultimo bando "sport e periferie 2023" del ministero dello sport publicato di recente evidenzia che dall'elenco dei comuni che ottengono un finanziamento non compare il comune di Alghero. Una completa debacle, ancora una volta come nel 2022 non riusciamo ad essere ammessi ne finanziati. Non ne conosciamo i motivi ragion per cui chiediamo alla Presidente della commissione lavori pubblici una urgente commissione alla presenza del Dirigente competente e dell'assessore allo sport per capire i reali motivi di questa esclusione e se realmente il comune di Alghero abbia partecipato al bando. Rimane comunque il rammarico di aver perso l'ennesima occasione e la possibilità di avere un finanziamento estremamente necessario e vitale per le nostre fatiscenti strutture sportive». Parole del capogruppo in consiglio comunale del Partito democratico di Alghero, Mimmo Pirisi (nella foto).