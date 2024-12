Cor 24 dicembre 2023 Isole minori, aggiudicati i collegamenti Aggiudicati i collegamenti marittimi con Carloforte, La Maddalena e l’Asinara. La compagnia di navigazione Delcomar srl, infatti, ha ottenuto l’affidamento in emergenza del servizio dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024



PORTO TORRES - Anche il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas si unisce alla soddisfazione espressa dall’assessore regionale ai trasporti Antonio Moro per l’aggiudicazione del servizio di collegamento marittimo con le isole minori di Carloforte, La Maddalena e l’Asinara, comunicata oggi dalla Regione. La compagnia di navigazione Delcomar srl, infatti, ha ottenuto l’affidamento in emergenza del servizio dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024. «Si tratta di uno primo importantissimo passo che conferma la sintonia con l’assessore Moro nella ricerca di soluzioni volte a favorire il rilancio dell’intero territorio per il quale l’Asinara rappresenta una risorsa fondamentale. L’auspicio - ha sottolineato Mulas - è che il nuovo bando definitivo possa almeno confermare l’attuale risposta alle esigenze degli utenti del servizio di trasporto marittimo, ma anche che questo sia incrementato dal punto di vista infrastrutturale in modo funzionale al tanto atteso rilancio dell’Isola Parco». I collegamenti da e per Porto Torres (lotto 2 dell’affidamento), sono stati aggiudicati con un ribasso dello 0.10% rispetto alla base d’asta, determinata in euro 1.250.000. «L’aggiudicazione della tratta – ha commentato Moro - consente la prosecuzione di servizi stabili con l’Asinara».