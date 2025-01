G.P. 31 dicembre 2023 Rincari in Sardegna, aumenti del 2024



Il 2024 porterà rincari in Sardegna, il nuovo anno si prospetta difficile per i consumatori della Sardegna, con previsioni di rincari che potrebbero raggiungere i +974 euro a famiglia. Il Codacons ha effettuato una stima delle maggiori spese che attendono i consumatori nel 2024, a causa degli aumenti di prezzi e tariffe in diversi settori • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat