Cor 8 gennaio 2024 Birralguer, edizione da record



ALGHERO - Non c’erano grandi dubbi ma neanche granitiche certezze, cambiare le date di un format di successo può avere alcune ripercussioni. Non è stato così per Mercat Artijanal, l’edizione invernale del Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest, andata in scena dal 21 al 23 dicembre, è stata da record. 3 giorni che hanno animato la Riviera del Corallo tra birra artigianale, musica dal vivo e street food. Un evento complesso che ha richiamato verso la città catalana tantissimi visitatori, l’ex Mercato Ortofrutticolo e Piazza Pino Piras sono stati letteralmente invasi dal pomeriggio a notte.



Mercat Artijanal è un format di successo che per quest’edizione delle 10 candeline ha voluto innovarsi con diverse novità: i concerti in acustico pomeridiani all’esterno, la baby area in collaborazione con KoreMama e le produzioni brassicole internazionali, oltre al già citato cambio di date. I numeri raccontano un trionfo e fanno del Mercat Artijanal uno degli eventi più seguiti del Cap d’Any algherese. Tanta la soddisfazione per gli organizzatori, l’associazione BeachGroup Alguer che da tempo lavora per far diventare il Birralguer la Festa degli algheresi «10 anni di attività, 10 anni di cultura delle birre artigianali andavano festeggiati al meglio – affermano – e l’apprezzamento del pubblico dimostra che ci siamo riusciti alla grande, tuttiinsieme».



« Un ringraziamento particolare va ai nostri partner istituzionali Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero e Comune di Alghero, ai main sponsor Welcome Cars e Mutt Motorcycles Sardegna e tutte le aziende che ci sostengono – concludono – ma il grazie più grande è sempre e solo per il popolo del Birralguer, che ogni edizione riesce a donarci emozioni spettacolari». Con questa edizione il Birralguer Sardinian Craft Beer Festival arriva alla numero 18 in 10 anni di attività. Il più longevo e prolifico evento dedicato alle birre artigianali in Sardegna non ha nessuna intenzione di fermarsi qui: la squadra è già al lavoro per regalare ad Alghero e alla Sardegna un’edizione estiva come mai si è vista prima.