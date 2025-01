Cor 8 gennaio 2024 Corso di Catalano col concerto di Meritxell Gené Martedì presso la sala delle conferenze dell´Ateneu Alguerès in via Cavour 23, riprenderanno le lezioni del corso di “Lingua e Cultura Catalana A1”. Il corso rientra nell’attività didattica del dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari



ALGHERO - Martedì 9 gennaio 2024 alle ore 18.00, presso la sala delle conferenze dell'Ateneu Alguerès in via Cavour 23, riprenderanno le lezioni del corso di “Lingua e Cultura Catalana A1”. Alla lezione è associato un concerto della cantautrice catalana Meritxell Gené che si esibirà in alcune sue composizioni, successivamente oggetto di studio e analisi linguistica.



Il corso rientra nell’attività didattica del dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari ed è rivolto gratuitamente, oltre che agli studenti universitari interessati, a tutti coloro che hanno interesse a parteciparvi e consente di acquisire le regole di lettura e scrittura del catalano di Alghero anche a chi non ha conoscenze basiche della lingua.



Le prime tre lezioni del corso sono state tenute nel mese di dicembre 2023 dal prof. Ismael Sahún Costas (lettore di catalano presso l’Università di Sassari) che riprende ora l’attività didattica dopo la pausa per le festività di fine anno. Il corso consiste complessivamente in n. 50 ore di lezione che avranno luogo il martedì e il giovedì alle ore 18.00 nella sala conferenze dell'Ateneu Alguerès in via Cavour 23.