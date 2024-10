S.A. 10 gennaio 2024 Abbanoa non trasmette gli atti: interrogazione in Regione Un´interrogazioone dei consiglieri regionali del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Daniele Cocco, Eugenio Lai, Diego Loi, Antonio Piu e Maria Laura Orrù per la mancata trasmissione degli atti adottati da Abbanoa alla Commissione per il Controllo Analogo



CAGLIARI - Questa mattina i consiglieri regionali del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra Daniele Cocco, Eugenio Lai, Diego Loi, Antonio Piu e Maria Laura Orrù hanno presentato un’Interrogazione urgente sulla mancata trasmissione da parte della società Abbanoa SpA della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di “Controllo Analogo” che i Comuni azionisti devono esercitare sulla società. «Abbanoa è una società per azioni a capitale interamente pubblico, società in “house providing” di Egas, in cui gli azionisti sono la Regione autonoma della Sardegna e 342 Comuni soci, che gestisce in maniere omogenea e unitaria il servizio idrico integrato della Sardegna» riferisce il primo firmatario dell’Interrogazione Daniele Cocco, che aggiunge



«La Commissione di Controllo Analogo, che opera all’interno di Egas ed è formata dai rappresentati dei Comuni soci e da un rappresentante della Regione, svolge l’importantissimo compito di controllo degli atti di pianificazione, programmazione e gestione adottati da Abbanoa. Da ormai troppo tempo però la società non trasmette alla Commissione, come previsto dalla convenzione di affidamento e dalla normativa europea e statale, gli atti e la documentazione necessaria per la verifica del proprio operato. Un fatto gravissimo che i soci hanno già evidenziato nelle assemblee degli azionisti degli anni passati ma purtroppo senza avere un riscontro» si legge nella nota.



E ancora: «non risulta chiaro il termine della convenzione di affidamento da parte di Egas, vista la recente sottoscrizione di un aggiornamento e rinnovo della convenzione fino al 2028 nonostante l’Assemblea degli azionisti avesse considerato il termine di scadenza del 2025 in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2022. Ritengo che alle comunità territoriali debba essere garantita la qualità del servizio di distribuzione dell’acqua e raccolta dei reflui attraverso un’adeguata manutenzione delle reti e degli impianti al fine di tutelare il bene acqua e l’ambiente (con una drastica riduzione delle perdite) e che inoltre sia garantito un efficiente servizio alla clientela per gli eventuali reclami, contenziosi e recupero dei crediti». Infine rivolgono un appello alla Regione: «Occorre verificare l’organizzazione territoriale della società (uffici e impianti) e l’adeguatezza degli organici (con l’eventuale assunzione di nuovo personale) che consenta il rispetto dei piani industriali attesi. Con l’Interrogazione chiediamo al Presidente della Regione di attivarsi, nella veste di socio della Società Abbanoa Spa, affinché sia messa a disposizione della Commissione la documentazione necessaria per l’esercizio del controllo analogo e che venga convocare con urgenza l’Assemblea dei Soci per fare chiarezza sul futuro della gestione del servizio idrico integrato della Sardegna».



Nella foto: Daniele Cocco