Cor 13 gennaio 2024 Terminal Crociere, Pais: sblocco antemurale Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini ha stanziato 600mila euro per il completamento del Terminal crociere di Porto Torres. Entro marzo sarà completata la fase di progettazione esecutiva, a giugno è programmata la gara d´appalto. Il termine dei lavori è previsto per gennaio dell´anno prossimo



PORTO TORRES - Il terminal crociere di Porto Torres è fermo da 14 anni. È l’incompiuta più datata dello scalo marittimo e i lavori sono fermi da oltre un anno. Soddisfazione espressa da Michele Pais, Presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega in Sardegna.



«Salvini continua a mostrare grande attenzione per la Sardegna destinando ingenti risorse su infrastrutture strategiche come il porto di Porto Torres, un accesso cruciale per il nord ovest della Sardegna, in termini di trasporto merci, traffico passeggeri e connessioni intermodali sostenibili. Ora lo sblocco della banchina antemurale».



Medesima posizione di plauso da parte di Ignazio Manca, consigliere regionale della Lega . «La ristrutturazione della Capitaneria di porto di Porto Torres e ora il completamento del terminal crociere rappresentano le prove dell'attenzione allo scalo marittimo più importante del nord mai riscontrate nel passato da parte del Governo. In un solo anno il Ministro Matteo Salvini è intervenuto su due incompiute con azioni concrete».