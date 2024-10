S.A. 17 gennaio 2024 Muay Thai explosion: successo record a Sassari La manifestazione dedicata ai piccoli atleti ha visto calcare i tatami e salire sul ring di via Venezia quasi 200 atleti.



SASSARI - Con l'arrivo del nuovo anno, il Tarantini Fight Club ha dato il via alla sua stagione con un incredibile successo di pubblico e partecipazione. Il fulcro di questo entusiasmante inizio è stata la trentunesima edizione della Muay Thai explosion, svoltasi domenica 14 gennaio nella palestra di via Venezia a Sassari. L'evento, riservato ai più giovani talenti sardi, ha superato ogni aspettativa con numeri da record: quasi 200 partecipanti, di cui ben 50 tesserati con il team Tarantini. Un vero trionfo che ha visto il maestro Vincenzo Casu allenare gli atleti di casa con dedizione e passione.



I protagonisti dell'edizione, i giovani atleti dai sei agli otto anni, hanno entusiasmato non solo genitori e parenti, ma l'intera platea presente con le loro performance spettacolari. È stata un'occasione per mettere in mostra il talento emergente e il duro lavoro quotidiano svolto all'interno del centro sportivo di Via Venezia. Le conferme positive ottenute dagli Old Cadet, Juniores e Seniores durante l'evento testimoniano la preparazione impeccabile degli atleti in vista degli imminenti impegni regionali e nazionali. Alcuni di loro si sono cimentati per la prima volta sul ring, dimostrando coraggio e determinazione.



Tra le eccezionali performance, spiccano quelle di Greta Vanali, Manuel Luiu, Emanuele Niort, Sara Fancellu, Beatrice Cau, Melissa Melis, Luca Manchia, Mattia Fois, Alessandro Casu, Edoardo Patteri, Andrea Noce e Matteo Mannai, che hanno dato il massimo contro avversari altamente qualificati. A bordo ring, i tecnici federali Vincenzo Casu, Paride Scanu e Angelo Tarantini hanno contribuito al successo dell'evento con la loro esperienza e competenza. La manifestazione è stata organizzata sotto l’egida della Federkombat, la federazione che patrocina la Muay Thai per il Coni. Il prossimo appuntamento imperdibile per gli amanti della Muay Thai del Team Tarantini è fissato per sabato 3 febbraio a Quartu, con il gala Pound For Pound. Un evento che si preannuncia emozionante e coinvolgente, confermando il Tarantini Fight Club come protagonista indiscusso della scena Muay Thai nazionale.