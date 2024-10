S.A. 17 gennaio 2024 Sardegna alla Slow WSine Fair di Bologna: domande Una tre giorni che vede la partecipazione di oltre mille cantine italiane e internazionali. In programma conferenze, masterclass, degustazioni e l’assegnazione dei premi Carta Vini Terroir e Spirito Slow. Saranno selezionate 18 aziende vinicole con sede operativa in Sardegna. Domande entro 27 gennaio



CAGLIARI - Dal 25 al 27 febbraio l’Assessorato dell’Agricoltura, attraverso l’Agenzia Laore, parteciperà con un proprio spazio espositivo alla terza edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione organizzata da Bologna Fiere e Sana da un’idea di Slow Food dedicata al vino buono, pulito e giusto. Una tre giorni che vede la partecipazione di oltre mille cantine italiane e internazionali. In programma conferenze, masterclass, degustazioni e l’assegnazione dei premi Carta Vini Terroir e Spirito Slow.

Saranno selezionate 18 aziende vinicole con sede operativa in Sardegna. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 27 gennaio 2024.