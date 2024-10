Cor 20 gennaio 2024 Addio a Francesco Masala, il cordoglio del Sindaco Una persona di una disponibilità, competenza, una gentilezza e sensibilità difficilmente riscontrabili: Con queste parole cariche di tristezza e sgomento il sindaco di Alghero, Mario Conoci, esprime anche a nome dell´intera città il cordoglio per la morte del direttore della Secal



ALGHERO - «Ho conosciuto una persona di una disponibilità, competenza, una gentilezza e sensibilità difficilmente riscontrabili. Ha gestito una società molto complessa in un momento decisamente difficile e delicato, dimostrandosi estremamente prezioso e competente. E' una perdita enorme oltreché un dolore straziante. Una persona speciale che difficilmente potrà essere dimenticata e sostituita». Con queste parole cariche di tristezza e sgomento il sindaco di Alghero, Mario Conoci, esprime anche a nome dell'intera Giunta comunale, dell'Amministrazione e della città il cordoglio, il dolore e la vicinanza alla moglie ed alla famiglia per la prematura scomparsa di Francesco Masala, direttore generale della Secal Spa.