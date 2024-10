Cor 23 gennaio 2024 Marinaro e Porcu per i Riformatori Sardi Liste chiuse, inizia la campagna elettorale nell´isola. In corsa con i Riformatori Sardi l´avvocato algherese, molto conosciuto e stimato in città. In lista anche Maria Vittoria Porcu, impegnata nel sociale e nella formazione



ALGHERO - Sono stati i primi due candidati ad ufficializzare la loro corsa per le regionali del 25 febbraio in Sardegna. L'avvocato Francesco Marinaro, conosciuto tra l'altro nell'ambito sportivo come rugbista e pallanuotista, si è sempre distinto per il suo impegno locale con i Riformatori Sardi. Già candidato alla carica di sindaco sfiorando per un soffio l'elezione al primo turno, Marinaro sarà il candidato di bandiera del gruppo capitanato, tra gli altri, da Pietrino Fois e Alberto Zanetti. In lista anche Mavi (Maria Vittoria) Porcu,. Laureata in giurisprudenza, lei si occupa di progetti di tutela e promozione della lingua e cultura sarda ed algherese, nonché di progetti contro la dispersione scolastica e progettazione europea.



Nella foto: Francesco Marinaro