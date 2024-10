S.A. 24 gennaio 2024 Parco Tepilora: domande prorogate al 31 gennaio La riapertura dei termini è stata licenziata per favorire una maggiore partecipazione degli interessati, alla luce delle poche richieste pervenute. Prorogata al prossimo 31 gennaio la scadenza per la presentazione delle domande sull’avviso di concessione di contributi e del patrocinio del Parco naturale regionale



CAGLIARI - È stata prorogata al prossimo 31 gennaio la scadenza per la presentazione delle domande sull’avviso di concessione di contributi e del patrocinio del Parco naturale regionale di Tepilora. La riapertura dei termini è stata licenziata per favorire una maggiore partecipazione degli interessati, alla luce delle poche richieste pervenute. L’erogazione di tali contributi è prevista in favore di soggetti terzi, pubblici e/o privati, a copertura parziale dei costi di interventi, attività o iniziative che abbiano caratteristiche di sostenibilità ambientale, dirette alla promozione sportiva, culturale, economica, sociale e civile del territorio del Parco, anche attraverso manifestazioni, stage, mostre, azioni di integrazione, seminari, corsi, convegni, fiere.



Il contributo sarà concesso fino ad un massimo dell’80% dei costi sostenuti (da un minimo di 1000euro a un massimo di 5000); il rimanente 20%, a carico del beneficiario, potrà essere garantito anche con prestazioni di carattere non economico e/o di volontariato. Il riconoscimento del contributo autorizza l’uso del logo del Parco di Tepilora, esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di concessione. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutti gli atti con cui si pubblicizzano le iniziative che queste sono realizzate con il contributo, il vantaggio economico o il patrocinio del Parco.