S.A. 24 gennaio 2024 Max Angioni a marzo a Sassari Il prossimo 16 marzo 2024 Max Angioni farà tappa al Teatro Comunale per una imperdibile tappa del suo ultimo spettacolo “Anche meno”. L’evento è organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili e Shining Production



SASSARI - Un incontrollabile uragano di risate è pronto a travolgere e sconvolgere la città di Sassari e l’intera Isola: il prossimo 16 marzo 2024 (h 21) Max Angioni farà tappa al Teatro Comunale per una imperdibile tappa del suo ultimo spettacolo “Anche meno”. Non un semplice show comico ma una vera e propria opera d’arte destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale, opera che lo consacra ormai definitivamente come icona contemporanea. “Troppo? Avete ragione, verrebbe da dire: ANCHE MENO”. Max Angioni, detto “quello dei miracoli”, torna a teatro dopo lo strabiliante successo del tour che ne ha determinato l’ascesa irreversibile all’Olimpo dei più sorprendenti artisti dell’ultimo secolo. “Anche Meno” è il titolo del nuovo spettacolo teatrale del giovane comico brillante e spettinato, che anche questa volta non risparmia la proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a divertire il pubblico italiano con una nuova tournée di oltre 50 date. L’evento è organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili e Shining Production.