I saggi di Fabrizio Barca a Sassari

SASSARI - Le attività promosse nell’ambito del festival di letteratura giornalistica Liquida, che giunge quest’anno alla sesta edizione, cominceranno martedì 30 gennaio, alle 18.30, nella sede della Camera di Commercio di Sassari con l’economista e politico Fabrizio Barca, che presenterà ai lettori i saggi “Le parole dell’uguaglianza”, di cui ha scritto le pagine dedicate alla diversità, e “Disuguaglianze e Conflitto, un anno dopo”, entrambi editi da Donzelli. L’incontro è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione Infinito Punto Zero International School e la libreria Koinè Ubik di Sassari.



L’autore è stato dirigente di ricerca in Banca d’Italia e di politica pubblica nel ministero dell’Economia e delle Finanze, presidente del Comitato Ocse Politiche territoriali e ministro per la Coesione territoriale nel governo Monti. È co-coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità, progetto che si propone di costruire un luogo di pensiero e confronto per informare, discutere e disegnare politiche pubbliche e azioni collettive che riducano le disuguaglianze, economiche, sociali e di riconoscimento, aumentino la giustizia sociale e ambientale e favoriscano il pieno sviluppo di ogni persona in coerenza con l’articolo 3 della Costituzione Italiana. Le parole dell’uguaglianza. Il volume, scritto da una pluralità di esperti, pensatori, intellettuali e professionisti che analizzano numerose parole afferenti al tema, si interroga su cosa significhi «uguaglianza» con l’intento di individuare le soluzioni alle numerose disuguaglianze – territoriali, di genere, generazionali, economiche e sociali – che affliggono il nostro Paese e che la pandemia ha reso più evidenti e ha ulteriormente aggravato.



Disuguaglianze e Conflitto, un anno dopo. Nell’ottobre del 2021, in un momento reso drammatico dalla persistente crisi pandemica, Fabrizio Barca pubblicava per Donzelli “Disuguaglianze Conflitto Sviluppo”. Incalzato dalle questioni postegli da Fulvio Lorefice, Barca percorreva a tutto campo, in quelle pagine, lo scenario della crisi italiana, indicandone come fattore determinante la crescita delle disuguaglianze, e criticando chi non si è opposto a questa deriva. In “Disuguaglianze e Conflitto, un anno dopo”, l’autore riprende il filo del ragionamento tenendo conto degli eventi più recenti a partire dalla guerra di aggressione della Russia all’Ucraina, senza dimenticare le questioni che riguardano più da vicino il nostro Paese e i suoi equilibri interni. Liquida è un festival dedicato al giornalismo e più specificamente alla letteratura giornalistica. Si tiene a Codrongianos, in provincia di Sassari, nello spazio adiacente alla Basilica di Saccargia. L’edizione 2024 si terrà dal 25 al 28 luglio. Il festival Liquida è realizzato dal Comune di Codrongianos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con Lìberos.