Cor 25 gennaio 2024 Palazzo Civico, si sblocca impasse Nei giorni scorsi è stato infatti affidato il nuovo incarico di direzione dei lavori e la nuova direzione operativa del cantiere nel centro storico di Alghero



ALGHERO - I lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Palazzo Civico di via Columbano ad Alghero potranno presto ripartire. Dagli uffici comunali arriva la conferma della ripresa della attività dopo alcuni imprevisti che ne avevano prima rallentato ed infine bloccato l'intervento. Nei giorni scorsi è stato infatti affidato il nuovo incarico di direzione dei lavori e la nuova direzione operativa del cantiere. In queste settimane sono in corso nel palazzo i lavori preliminari alla definitiva riapertura del cantiere con la definizione dello stato di consistenza delle opere già realizzate ed il collaudo, a cui seguirà una variante in corso d'opera. Finora sono numerosi i lavori già parzialmente realizzati all'interno dello stabile, ad iniziare dalle coperture. L'appalto iniziale prevedeva un investimento di oltre un milione e duecentomila euro, dei quali circa 600mila euro da Fondi Jessica ed il restante dal bilancio comunale.