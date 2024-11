Cor 1 febbraio 2024 Forza Italia presenta Tedde e Caria Venerdì 2, presso l´Hotel Catalunya ad Alghero, Forza Italia presenterà i suoi candidati alle prossime elezioni regionali del 25 febbraio: entrambi avvocati, si propongono per mettere a frutto le loro competenze a favore dei sardi



ALGHERO - Venerdì 2, alle ore 17:30, presso l'Hotel Catalunya ad Alghero, Forza Italia presenterà i suoi candidati alle prossime elezioni regionali del 25 febbraio, Marco Tedde e Giovanna Caria. Entrambi avvocati e portatori di significative esperienze in Consiglio regionale e nell'amministrazione algherese, Tedde e Caria si propongono per mettere a frutto le loro competenze a favore dei sardi.



«Il primo ha rivestito il ruolo di sindaco in un decennio che ha cambiato il volto di Alghero. La seconda, per oltre 4 anni assessora alle finanze e vice sindaco di Alghero, ha dimostrato straordinarie competenze e capacità amministrative gestendo magistralmente settori strategici». Forza Italia Sardegna ripone in loro molte aspettative, ed è certa che ancora una volta gli algheresi risponderanno in modo massiccio a favore dei candidati locali.



Le elezioni regionali sono un primo passaggio tattico verso lo snodo delle elezioni comunali algheresi, che vedranno gli azzurri proporre una squadra di candidati, supportati da una classe dirigente appassionata, che fin da oggi scaldano i muscoli per esercitare ancora una volta il ruolo di locomotiva di una coalizione che sappia raggiungere obbiettivi in linea con quelli raggiunti dalla Giunta Tedde dal 2002 al 2011.



Nella foto: Marco Tedde