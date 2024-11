Cor 1 febbraio 2024 «Per ridurre la stagionalità serve il territorio» Network Ryanair: 10 rotte a Olbia, più voli da Alghero

Nizzi e Conoci con Ryanair: azzerare la tassa di sbarco

di sbarco Mario Bruno: bene Ryanair, ora si programmi l’inverno Parole di Silvio Pippobello, amministratore delegato per Geasar e Sogeaal, in occasione della presentazione del network estivo Ryanair da Alghero e Olbia. Il manager si rivolge agli imprenditori: servono investimenti per supportare la destinazione







«Questo importante risultato è frutto della collaborazione sinergica tra le due società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia e dalla capacità di Ryanair di individuare nel Nord Sardegna una destinazione strategica per il suo sviluppo futuro» ha sottolineato il manager, da poche settimane a capo anche della società di gestione dello scalo di Alghero, in linea col progetto di fusione tra le due società di gestione aeroportuali. Al suo fianco



«Il completamento di questo progetto, su cui gli aeroporti e la compagnia aerea hanno investito considerevoli risorse, potrà avvenire solo mediante il supporto attivo degli operatori e delle istituzioni. Un impegno congiunto di tutti gli attori sarà essenziale per sviluppare una strategia volta ad adattare l'offerta turistica in termini di estensione della stagione, capacità, qualità e risorse, contribuendo al consolidamento della posizione del Nord Sardegna come meta turistica di primissimo piano» ha concluso Silvio Pippobello, esortando gli imprenditori turistici ad investimenti mirati all'ampliamento dell'offerta ed al consolidamento della destinazione.







ALGHERO - «Gli aeroporti del Nord Sardegna accolgono con soddisfazione il programma voli presentato da Ryanair per la Summer 2024, che si preannuncia la miglior stagione di sempre. L’espansione del network di Alghero e l’ingresso del vettore nello scalo di Olbia consentiranno nei prossimi anni di ampliare il ventaglio dei mercati serviti e di ridurre la stagionalità dei flussi nel Nord Sardegna». Parole di Silvio Pippobello, nuovo amministratore delegato per Geasar e Sogeaal, in occasione della presentazione del network estivo Ryanair dal Nord Sardegna «Questo importante risultato è frutto della collaborazione sinergica tra le due società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia e dalla capacità di Ryanair di individuare nel Nord Sardegna una destinazione strategica per il suo sviluppo futuro» ha sottolineato il manager, da poche settimane a capo anche della società di gestione dello scalo di Alghero, in linea col progetto di fusione tra le due società di gestione aeroportuali. Al suo fianco«Il completamento di questo progetto, su cui gli aeroporti e la compagnia aerea hanno investito considerevoli risorse, potrà avvenire solo mediante il supporto attivo degli operatori e delle istituzioni. Un impegno congiunto di tutti gli attori sarà essenziale per sviluppare una strategia volta ad adattare l'offerta turistica in termini di estensione della stagione, capacità, qualità e risorse, contribuendo al consolidamento della posizione del Nord Sardegna come meta turistica di primissimo piano» ha concluso Silvio Pippobello, esortando gli imprenditori turistici ad investimenti mirati all'ampliamento dell'offerta ed al consolidamento della destinazione.