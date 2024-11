Cor 31 gennaio 2024 Ryanair: 10 rotte a Olbia, più voli da Alghero Nizzi e Conoci con Ryanair: azzerare la tassa di sbarco

OSCHIRI - Ryanair, Sogeaal e Geasar annunciano da Oschiri la stagione summer 2024 più ricca di sempre. 10 i nuovi collegamenti sul Costa Smeralda (Olbia): 7 internazionali (Dublino, Londra Stansted, Parigi, Bruxelles, Copenaghen, Vienna e Cracovia ), 3 nazionali (Bergamo, Bologna e Trieste). Sul Riviera del Corallo (Alghero) c'è la novità Francoforte e soprattutto il potenziamento di tutte le frequenze sulle restanti 23 rotte attive (+12% rispetto allo scorso anno).



Questo il primo step del nuovo accordo quinquennale presentato oggi alla presenza delle istituzioni nel magico contesto del complesso di Nostra Signora di Castro. A parlare ed illustrare i dettagli Jason McGuinness, Chief Commercial Officer Ryanair, Mauro Bolla, Country Manager Italy and East-Med, Silvio Pippobello, Chief Executive Officer Geasar e Sogeaal, Fabio Gallo, General Manager Sogeaal e Mario Garau, Director of Route Development Geasar.



Con una promessa: senza tassa municipale pronta la nuova base. Se il governo regionale eliminasse la tassa - hanno spiegato i manager - Ryanair risponderebbe incrementando il traffico per la Sardegna con ulteriori di 2 milioni di passeggeri ogni anno (+50% di crescita) ed aprendo una nuova base nel Nord della Sardegna, creando così oltre 1.500 nuovi posti di lavoro. «Ciò trasformerebbe il turismo e la connettività dell’Isola, come abbiamo recentemente fatto a Trieste dove abbiamo lanciato una nuova base “Gamechanger».