Cor 31 gennaio 2024 «Senza tassa municipale volano gli scali» «Pronti alla battaglia per azzerare l'inutile fardello e incentivare gli investimenti». Lo hanno confermato oggi i due sindaci di Alghero e Olbia, Settimo Nizzi e Mario Conoci, in occasione della presentazione del network irlandese per l´estate 2024 sugli scali di Sogeaal e Geasar







OSCHIRI - Settimo Nizzi e Mario Conoci, rispettivamente sindaci di Olbia e Alghero, incassano col sorriso e soddisfazione l' ampliamento del network Ryanair sugli scali del Nord Sardegna e si dicono pronti alla battaglia col Governo per azzerare la tassa municipale (la cosiddetta tassa di sbarco), che nonostante il nome è a totale appannaggio dello Stato, così da favorire nuovi investimenti da parte di Ryanair (e non solo) sugli scali del Nord Sardegna. Lo hanno confermato oggi, in occasione della presentazione del network irlandese per l'estate 2024 sugli scali di Sogeaal e Geasar e dell'accordo quinquennale col vettore.