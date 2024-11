Cor 1 febbraio 2024 La Klass Coral lotta ma deve arrendersi Gli algheresi di coach Longano partono male poi dopo l’intervallo si riavvicinano alla formazione mineraria ma non basta. Sabato si torna a giocare in casa: a Olmedo arriva il San Salvatore Selargius



Si conclude con una sconfitta la terza trasferta di questo inizio 2024 per la Klass Coral Alghero. La Scuola Basket Carbonia ha vinto 96-71 il match della 4ª giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1. Anche in questa occasione la squadra allenata da coach Longano si è presentata con diverse assenze.



I padroni di casa hanno costruito già nel primo quarto un vantaggio importante (39-20), con la Coral che nel secondo parziale ha provato a ridurre le distanze senza però riuscire a rientrare in partita (59-37). Cosa che è riuscita, in parte, al rientro dall’intervallo, con i ragazzi algheresi che hanno rosicchiato 9 punti agli avversari (72-59). Una mini rimonta che non è tuttavia bastata alla Coral per centrare l’impresa perché Carbonia nell’ultimo parziale ha riallungato, approfittando anche dell’uscita per cinque falli di Salvatori e Tilloca, e conquistato la vittoria.



Nella Coral da segnalare la doppia cifra per Luigi Cesaraccio (22 punti), Monte (16) e Salvatori (11). Nonostante la sconfitta resta la consapevolezza che la squadra sta crescendo, seppure penalizzata dalle assenze dei senior e non solo. Sabato la formazione algherese tornerà a giocare in casa: alle 18 nella palestra di Olmedo arriva il San Salvatore Selargius, attualmente terzo in classifica.