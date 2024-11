Romina Mura 10 febbraio 2024 L'opinione di Romina Mura Alessandra Todde come Gatto Silvestro



Le dichiarazioni di Alessandra Todde in occasione dell’assemblea odierna di Coldiretti, esigono una risposta. Il decreto legislativo 199/2021 è stato adottato il governo Draghi, di cui Alessandra Todde era viceministra. Ma ciò che ha dichiarato oggi a sua discolpa ricorda tragicamente lo stridio delle unghie di Gatto Silvestro sui vetri mentre scivola nel vuoto. Una ex viceministra che fa ricadere la responsabilità di un decreto legislativo, il 199 del 2021, sulla sottoscritta e sul senatore Cucca, è la dimostrazione plastica, oltre che di malafede, di grande ignoranza istituzionale e giuridica.



Infatti, lo studiano le matricole al primo anno di giurisprudenza e a maggior ragione dovrebbe saperlo chi ha l’ambizione di governare una Regione, il decreto legislativo è un atto normativo di competenza governativa, su cui il Parlamento conferisce una delega generale e rispetto al quale si esprimono poi solo le commissioni di merito. Nel caso specifico, con la legge 53/2021, il Parlamento delegò il governo ad adottare gli atti necessari per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e il governo, di cui Todde faceva parte, adottò il decreto legislativo 199/2021, contenente le disposizioni sulle quali Renato Soru sta giustamente informando i sardi. Gentile onorevole Todde, sono costretto a correggerla: né la sottoscritta, che come lei ha giustamente ricordato, presiedeva la Commissione lavoro della Camera né il senatore Giuseppe Cucca, che era componente della Commissione Giustizia del Senato, hanno espresso un voto in merito.



Se dovessimo poi allargare lo spettro degli atti normativi che Alessandra Todde dovrebbe conoscere bene perché adottati dal governo nel quale ricopriva un ruolo di primo piano, dovremmo menzionare anche il DPCM del 29 marzo 2022 su “Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola”. Ci sarà modo di spiegare pure questo alle sarde e ai sardi. L’unica cosa certa è che, anche oggi, l'onorevole Alessandra Todde conferma che il voto utile per la Sardegna non è quello per lei.



*Progetto Sardegna