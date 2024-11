Cor 12 febbraio 2024 «La 4 Corsie, sbloccata, finanziata, aggiudicata» Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a tutto campo in occasione della presentazione dell´intervento sulla Sassari-Alghero. Sul Quotidiano di Alghero le immagini integrali della presentazione con i vertici Anas



ALGHERO - Presentato questa mattina dai vertici Anas ad Alghero, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo, Matteo Salvini, il progetto di completamento della S.S. 291 "della Nurra", nei tratti mancanti 1 e 4. Il Sindaco di Alghero Mario Conoci ha ringraziato per la presenza il Prefetto, il Questore e le numerose autorità politiche e militari intervenute presso la sala conferenze del Quarter, dal presidente del consiglio regionale Michele Pais al Commissario della Provincia Pietro Fois. 238 milioni di euro l'investimento totale, con la procedura europea per l'assegnazione dei lavori che si perfezionerà nelle prossime settimane. A latere della presentazione il ministro lancia l’ipotesi di un presidio militare della Brigata Sassari nell’area di San Donato, nel centro di Sassari «centrale di spaccio e prostituzione gestita dalla mafia nigeriana».