Cor 13 febbraio 2024 Il Cardinale Zuppi all´apertura dell´Anno Accademico sassarese Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari Gavino Mariotti inaugurerà ufficialmente il 462° anno accademico dell’ateneo lunedì 19 febbraio alle 11.00 al Teatro Comunale di Sassari



SASSARI - Ospite d’onore sarà il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento sono intervenuti il Rettore, l’Arcivescovo di Sassari Gianfranco Saba e il Direttore generale dell’Ateneo Giovanni Maria Soro. «Per noi il Cardinale Zuppi non è solo il presidente della Cei – ha dichiarato Gavino Mariotti – ma è e soprattutto una persona che si sta adoperando per curare il rapporto di pace tra Stati».



La cerimonia. Dopo l’ingresso del corteo accademico sulle note dell’inno universitario “Gaudeamus igitur”, sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco Gian Vittorio Campus, dell’Arcivescovo Metropolita di Sassari Mons. Gianfranco Saba, del Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. A seguire, il Rettore pronuncerà la relazione inaugurale. Interverranno successivamente Alessio Cudoni, in rappresentanza degli studenti, e Alma Cardi in rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Subito dopo, il Cardinale Zuppi terrà una lectio magistralis intitolata “I pilastri per una convivenza pacifica alla luce dell’enciclica Fratelli tutti, di Papa Francesco”.



Seguirà la tradizionale allocuzione del nuovo Pontefice Massimo dell’Associazione Goliardica Turritana, Pantaleone I Magister Artium (al secolo Andrea Lubrano). In chiusura il Magnifico Rettore proclamerà l’apertura dell’anno accademico 2023-2024, 462° dalla fondazione. Interverranno il Coro dell’Università di Sassari diretto dal Maestro Fabio Fresi e i Tenores di Bitti “Remunnu 'e Locu”.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta web streaming. Si accede al teatro con invito o accredito entro le 10.00. L’evento gode del patrocinio del Comune di Sassari e si avvale del contributo della Fondazione di Sardegna.