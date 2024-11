Cor 13 febbraio 2024 Oggi il Welcome day dell´Asl Si è svolto oggi a Sassari, al Cine Teatro Astra, un momento di confronto e di crescita interno all’Azienda e rivolto a tutto il personale, in particolare al personale assunto nel 2023



SASSARI - Si celebra oggi la seconda edizione dell’iniziativa voluta fortemente dalla Direzione Aziendale della Asl n.1 di Sassari per dare il benvenuto ai nuovi assunti in quella che, con oltre tremila dipendenti, è la prima Azienda del Nord Sardegna. Si è svolto oggi a Sassari, al Cine Teatro Astra, un momento di confronto e di crescita interno all’Azienda e rivolto a tutto il personale, in particolare al personale assunto nel 2023. Interinali, dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, ma anche libero professionisti; molti sono giovanissimi, appena laureati, altri invece sono arrivati nella Asl n. 1 dopo un lungo percorso di studi e una carriera maturata in altre Aziende. «Sono loro il volto e l’anima dell’Azienda che con grande determinazione contribuiscono giornalmente ad innalzare sempre più il già alto livello di professionalità dell’Azienda sanitaria».