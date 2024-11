Cor 15 febbraio 2024 Ginette et son monde: teatro per adulti e bambini Rassegna di teatro per adulti e bambini: Ultimo appuntamento con: Ginette et son monde. Domenica 18 febbraio 2024 (ore 17). Spazio Tev di via Giuseppe De Martini 13-15, Sassari



SASSARI - La fine del 2023 e l’arrivo del 2024 han portato in dote un nuovo affascinante appuntamenti griffato Theatre en vol, un piccolo grande gioiello forgiato con amore consapevolezza e passione sul palcoscenico dello Spazio Tev, a Sassari di via Giuseppe De Martini 13-15. “Il cielo è di tutti”, rassegna teatrale senza alcun limite di età aperta a tutti, affronta tematiche di attualità attraverso un linguaggio giocoso e coinvolgente che stimola non solo la risata e il divertimento, ma che sia anche uno spunto di riflessione per grandi e piccoli. “Il cielo è di tutti” immaginata dalla compagnia Theatre en vol e messa in scena la domenica pomeriggio, lungo un percorso sviluppato in quattro eventi, quattro storie, quattro narratori, quattro idee declinate sul palco dalle compagnie invitate a condividere con la platea il loro sentito e la loro espressione artistica. Tutto accade come detto nello Spazio Tev di via Giuseppe De Martini 13-15 di Sassari. Un luogo tutto da scoprire, dimensione in cui si condividono arti, passione e messaggi.