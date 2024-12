S.A. 28 febbraio 2024 Team Tarantini: 15 medaglie ai Campionati italiani Nella cornice del Palatorrino di Roma, si sono conclusi con grande successo i Campionati italiani di Muay Thai 2024, dove il team Tarantini ha brillato, dimostrando il proprio dominio sul ring



SASSARI - Al Palatorrino di Roma conquistate 15 medaglie. Jessica Meloni è campionessa italiana per la quinta volta. Nella cornice del Palatorrino di Roma, si sono conclusi con grande successo i Campionati italiani di Muay Thai 2024, dove il team Tarantini ha brillato, dimostrando il proprio dominio sul ring. Guidato dai tecnici Vincenzo Casu e Angelo Tarantini, il team sassarese ha ottenuto un risultato straordinario, conquistando ben 15 medaglie con i suoi 15 atleti in gara.



La stella indiscussa di questa competizione è stata l'azzurra Jessica Meloni, che ha aggiunto un altro oro alla sua collezione nei "Senior prima serie", confermandosi per la quinta volta campionessa italiana e regina del peso nei 51 chilogrammi. Il settore giovanile Youth e Senior ha dato il suo prezioso contributo al successo complessivo. Tra i giovani spiccano gli ori di Viola Delaconi, Mattia Fois, Beatrice Cau, Chantal Pattarino, Sara Fancellu e Sofia Fiori. Non sono da meno gli argenti di Manuel Luiu, Arianna Grussu, Luca Manchia, Alice Campus, e i bronzi di Thomas Spanu e Rebecca Salis. Nella categoria Junior, meritano una menzione speciale l'argento di Alessandro Casu e il bronzo di Melissa Melis.



«Siamo estremamente felici dei risultati ottenuti dai nostri atleti. Questo successo - commentano i due tecnici Angelo Tarantini e Vincenzo Casu - è frutto di duro lavoro, dedizione e passione. Ringraziamo ogni singolo membro del Team per l'impegno dimostrato. Continueremo a lavorare duramente per raggiungere nuovi traguardi e portare l'onore della Muay Thai sempre più in alto». Il team Tarantini si conferma, dunque, una forza dominante nella scena della Muay Thai italiana, e questo successo è solo il preludio a nuove sfide e vittorie nel panorama sportivo nazionale.