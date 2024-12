Cor 5 marzo 2024 A Franca Masu il Premio Donna Fidapa La cerimonia si terrà venerdì alle ore 17.30 nella sala Mosaico del museo Archeologico con ingresso libero. Il Premio, istituito nel 2005, vuole rendere omaggio alle donne algheresi che si sono distinte nel campo culturale, professionale e imprenditoriale



ALGHERO - Nella ricorrenza della Giornata internazionale della Donna dell’8 marzo, la Sezione di Alghero della Fidapa, presieduta da Margherita Lendini, assegnerà il premio Donna Fidapa all’artista e cantante Franca Masu. La cerimonia si terrà venerdì alle ore 17.30 nella sala Mosaico del museo Archeologico con ingresso libero.



Il Premio, istituito nel 2005, vuole rendere omaggio alle donne algheresi che si sono distinte nel campo culturale, professionale e imprenditoriale. La Fidapa Bpw Italy, la più grande associazione italiana al femminile, con sedi in diverse parti del mondo, ha, da sempre, perseguito lo scopo della valorizzazione della donna in tutti i campi del sapere, fra cui la conservazione della lingua e delle tradizioni.



Si collega all’identità di Alghero il Premio a Franca Masu, impegnata a preservare dall’oblio la cultura dell’unica città catalana d’Italia. Lo testimonia anche la Creu de Sant Jordi, la massima onorificenza del governo catalano che le riconosce “L’impegno e il valore profuso nello studio e nella ricerca musicale per la salvaguardia e diffusione della lingua catalana di Alghero”. La formazione artistica della Masu proviene dal jazz, ma, nel tempo, l’artista si è specializzata in uno stile personalissimo tra musica in algherese, Fado, Tango, canzone napoletana e sonorità arabeggianti.



È presente sulla scena musicale dal 2000 e ha pubblicato sette album fra cui l’ultimo, Cordemar, ha riscosso un ottimo giudizio dalla critica, presentato all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Franca Masu porta la sua e la nostra cultura in tutto il mondo dall’Italia, all’ Europa, alle Americhe e molti sono i premi e i riconoscimenti ricevuti per la sua originalissima identità artistica che l’ha fatta apprezzare dal pubblico e dalla critica internazionale.