Lanusei, maltrattamenti ed estorsione: arresti

NUORO - La Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura di Lanusei, ha proceduto ad eseguire due misure cautelari in carcere a carico di due soggetti residenti nella Provincia di Lecco. Il provvedimento è frutto di un’indagine avviata in seguito ad una querela presentata alla Polizia da una donna per maltrattamenti in famiglia.



La vittima aveva circostanziato episodi perduranti di violenza fisica e psicologica da parte dell’ex compagno cui erano seguite minacce dopo che la donna aveva deciso di interrompere la relazione. Nella vicenda si era inserito anche un altro soggetto, che, su richiesta dell’ex compagno della donna, aveva gravemente minacciato la vittima ed un suo conoscente perché gli venisse riconsegnato un cane di razza che la stessa aveva tenuto con sé.



Uno dei due uomini è stato rintracciato all’interno di un locale ricettivo dell’hinterland cagliaritano ed associato al carcere di Uta mentre l’altro è stato tratto in arresto nella Provincia di Lecco. Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, dove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.