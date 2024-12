Cor 9 marzo 2024 Futsal Alghero a Usini contro il Domus Bresso Dopo la batosta dell´ultima giornata, oggi lo scontro in casa a Usini, i giallorossi se la vedranno con il Domus Bresso. Per quanto riguarda l’Under 19, tornerà in campo domenica prossima contro l’Elmas per una delle ultime partite della stagione



ALGHERO - Brutta sconfitta per la Futsal Alghero nel campionato di serie B di calcio a 5. La squadra di mister Monti ha perso 6-1 sul campo del Castellamonte nella 18a giornata. Molina porta in vantaggio la formazione algherese ma i piemontesi la ribaltano approfittando di alcune disattenzioni dei giallorossi. Si va all’intervallo sul 2-1, poi dopo il terzo gol dei padroni di casa la Futsal Alghero prova a raddrizzarla anche con il portiere di movimento, senza però riuscirci e subendo altri tre gol. Nonostante il ko, da sottolineare il buon impatto del giovane dell’Under, Nikolas Capovani. In classifica giochi completamente riaperti per la salvezza: Castellamonte ultimo con 11 punti, poi Futsal Alghero con 12 e Ce Chi Ciak con 13. Nel prossimo turno match casalingo, questo sabato ancora a Usini, per i giallorossi che se la vedranno con il Domus Bresso. Per quanto riguarda l’Under 19, tornerà in campo domenica prossima contro l’Elmas per una delle ultime partite della stagione. Mentre l’Under 15 in settimana ha disputato un’amichevole con il Villaspeciosa, mostrando importanti segnali di crescita che fanno ben sperare per il futuro.