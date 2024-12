S.A. 14 marzo 2024 La Sagra del Carciofo ritorna domenica a Uri Il rinvio della scorsa settimana non ha scoraggiato gli appassionati dell’appuntamento con il carciofo spinoso DOP che hanno riconfermato le prenotazioni e la volontà di partecipare. Appuntamento domenica 17 marzo. Il programma



URI - La ProLoco di Uri è pronta per la Sagra del Carciofo. Il rinvio della scorsa settimana non ha scoraggiato gli appassionati dell’appuntamento con il carciofo spinoso DOP che hanno riconfermato le prenotazioni e la volontà di partecipare. Dopo il successo della Sagra dei Bambini che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Comprensivo Grazia Deledda con laboratori dedicati al Carciofo, la ProLoco di Uri si prepara ad accogliere visitatori ed appassionati che dopo il rinvio della scorsa settimana con entusiasmo parteciperanno alla Sagra del Carciofo prevista per domenica 17 marzo. Venerdì scorso i bambini della scuola primaria hanno appreso le proprietà nutrizionali del Carciofo e imparato a realizzare un piatto del noto menù della Sagra. Le proprietà organolettiche dello spinoso sono state spiegate dall’assessore Francesco Murru, esperto del settore e per la realizzazione del piatto sono intervenute le associate della ProLoco. Un'esperienza indimenticabile per tutti i bambini. Sabato 9 si è tenuto anche l’appuntamento con la solidarietà con la donazione del sangue, l’AVIS di Uri ha raccolto 46 sacche a beneficio di tutti i sardi.



La ProLoco ha accolto per l’intero fine settimana il gemellaggio con la Cooperativa Caracol di Casumaru, della provincia di Ferrara. “I nostri ospiti ci hanno fatto conoscere un modo di approcciarsi alle coltivazioni tipiche e alle Sagre diverso dal nostro e ci hanno invitato al loro evento di aprile “Sagrissima” nel quale porteremo il nostro prodotto tipico – spiega la presidente della ProLoco Antonietta Capozzoli - in questa occasione abbiamo arricchito i ricettari a base di carciofo con altre particolari pietanze come la Lumaca di Casumaru”. La presentazione del libro edito da Carlo Delfino: "Il Carciofo. Un'eccellenza dell'agricoltura e della gastronomia della Sardegna", a cura del professor Antonio Farris, Luigi Ledda, Paola Deligios, ha confermato l’interesse della comunità per la coltura e la volontà di investire nel settore per superare i gap infrastrutturali.



Gli appuntamenti di questo fine settimana: Sabato sera, appuntamento con la musica organizzata da LadyBar: cabaret di “Signora Agnese”, “La Pillola” e dj set; Domenica 17 marzo sono numerosi gli eventi che in contemporanea coloreranno la giornata all’insegna della tradizione, dei valori uresi e del folklore. L’atelier di via Sassari 14 darà il via agli appuntamenti con la mostra del ricamo "Incantos" con gli abiti tradizionali di Uri a cura di Maria Pazienza Salaris e Tonina Salaris che ospiteranno nel pomeriggio la cerimonia della vestizione con l’abito tradizionale. L’Antico Lavatoio ospiterà la mostra fotografica dell’Unione dei Comuni del Coros “Le Perle del Coros” mentre nei locali S’Iscola Ezza sarà possibile visitare fin dal mattino la mostra "Su Cosinzu Antigu”, a cura di Rita Achenza e la mostra fotografica “Sardita” della Scuola Fotografica Maior di Sassari. Da “S’Iscola Ezza” partirà dopo le 10:30 la visita guidata ai monumenti del percorso “Il Centro %” che prevederà una sosta per la degustazione del vino locale presso S’Iscalitta.



Dalle 12 spazio alla gastronomia con la degustazione delle pietanze a base di carciofo in piazza della Repubblica dalle ore 12. Quattro i piatti a scelta. Pennette mare e carciofi, lonza di maiale su salsa di carciofi e carciofi in verde, agnello carciofi e patate saranno i paitti realizzati dai padroni di casa, la Proloco di Uri. Fregola con carciofi e purpuzza la proposta della Proloco di Banari. Presente, come sempre, l’angolo del dolce a cura del pastificio Andarinos di Usini con seadas e frittelle. Piazza della Repubblica sarà palcoscenico anche per la musica che dalle 12 alle 19 intratterrà i presenti. Sul palco si alterneranno le band Carletto, Blackout e 90’Hits. Alle 16 ancora musica con l’esibizione del Coro di Uri nella chiesa Santa Rughe. Piazza Alisa accoglierà alle 17 la presentazione del libro di Vindice Lecis: L’Alternos. Il romanzo della Sarda Rivoluzione, edizioni Condaghes. Sarà una presentazione molto dinamica, dialogherà con l’autore il sindaco Matteo Emanuele Dettori e ci sarà l’animazione musicale del Coro di Uri. Il paese in festa non ha voluto rinunciare al prezioso appuntamento e invita tutti a partecipare alla festa dedicata al Carciofo Spinoso DOP.