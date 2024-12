G.P. 23 marzo 2024 Nuova sessione per la certificazione lingua sarda



Costituita una nuova sessione "seconda sessione maggio 2024" di certificazione provvisoria sperimentale della conoscenza della lingua sarda - Livello C1. Possono partecipare all´Avviso le persone aventi almeno 18 anni di età in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell´Unione Europea