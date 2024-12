Cor 24 marzo 2024 Alghero: incendio in un capanno dell´agro L´intervento di una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero è interveniva nell´agro a sud della città, in località La Pussetta, per un incendio di un capanno adiacente ad una abitazione



ALGHERO - Intorno alle 22.30 della scorsa notte, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero è interveniva nell'agro a sud della città, in località La Pussetta, per un incendio di un capanno adiacente ad una abitazione. Al suo interno vi erano bombole di gpl e attrezzi vari. Nelle vicinanze anche un serbatoio di gpl interrato. La squadra ha provveduto aIla messa in sicurezza del bombolone e delle bombole di gpl, per poi estinguere l’incendio. L’intervento si è concluso dopo un’accurata bonifica intorno alle 01.30. Sul posto anche le forze dell’ordine.