Revocato Cda della Fondazione Alghero

22/10/2024 «Canapa industriale, tutelare lavoratori» E´ quanto afferma in una nota la senatrice M5s in commissione Industria, attività produttive Sabrina Licheri. « Mentre nel nostro Paese non solo il Governo la criminalizza ma inserisce anche un articolo al ddl Sicurezza per impedirne la produzione, la commercializzazione e il trasporto»