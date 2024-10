Cor 26 aprile 2024

Ad Alghero il Campo largo converge su Cacciotto

Virata decisa del Partito democratico che dopo aver portato sul tavolo interno delle trattative Mario Salis accoglie la proposta di Alleanza Verdi Sinistra e chiude i giochi nel centrosinistra. Gelo tra i Centristi del fronte Civico-Sardista che già pensavano ad un nome "terzo" per chiudere l´accordo

ALGHERO - E' Raimondo Cacciotto, già consigliere regionale, assessore ad Alghero e consigliere comunale, il candidato scelto dal Campo largo di Alghero per battere Marco Tedde, il portacolori del Centrodestra. Virata decisa del Partito democratico che dopo aver portato sul tavolo interno delle trattative Mario Salis , avrebbe accolto la proposta di Alleanza Verdi Sinistra e chiude i giochi nel Centrosinistra col benestare delIl nome di Cacciotto girava ormai con insistenza tra i partiti della coalizione dall'indomani della vittoria di Alessandra Todde e dell'ottimo risultato di AVS su Sassari, che ha confermato Antonio Piu - oggi assessore regionale ai lavori pubblici - il più votato del Centrosinistra nella circoscrizione sassarese.Non è chiaro cosa possa succedere adesso nel tavolo allargato alle forze dei Centro. I più informati parlano di "gelo" tra i quattro gruppi delCivico-Sardista: Riformatori Alghero, Noi con Alghero, Psd'Az e Sardegna al Centro 2020 già pensavano infatti ad un terzo nome (tolti Cacciotto e Francesco Marinaro), per chiudere l'accordo elettorale. Un strada che adesso si potrebbe fare tutta in salita.Nella foto: Raimondo Cacciotto