S.A. 26 aprile 2024 Bugno ad Alghero per la GF Andalas Strade Sarde Il vincitore di Giro d’Italia, Sanremo e Fiandre sarà il prossimo 19 maggio ad Alghero per presenziare e partecipare (tra i non competitivi) alla Granfondo che partirà dai Bastioni Cristoforo Colombo. Sabato 27 aprile la conferenza stampa



ALGHERO - La prima edizione della GF Andalas Strade Sarde si fregia di un grandissimo nome come suo testimonial: il due volte campione del mondo di ciclismo Gianni Bugno sarà il prossimo 19 maggio ad Alghero non solo per presenziare alla manifestazione: «Non sono abituato a starmene fermo e se gli organizzatori mi metteranno a disposizione una bici parteciperò volentieri al percorso corto fra i non competitivi. Ho sempre amato pedalare in Sardegna, ero contento quando il Giro d’Italia si trasferiva da quelle parti e porto nel cuore la vittoria nella semitappa del 1991 con arrivo a Sassari». Bugno ha disputato molte gare nell’Isola e conosce bene i percorsi che essa sa regalare: «La sua bellezza è data proprio dalla varietà di tracciati che sa offrire. Non c’è solo il mare, basta addentrarsi e ci sono percorsi di vera montagna. C’è molta scelta e terreno fertile per gli scalatori. Se dovessi dare un consiglio a chi partecipa direi di fare attenzione al vento, che da quelle parti soffia sempre forte».



Presenze da ciclista ma non solo per il vincitore di Giro d’Italia, Sanremo e Fiandre: «Dopo aver chiuso la carriera mi sono spesso recato in Sardegna per vacanza, adoro in particolare Arborea, un luogo bellissimo. Ci vediamo subito dopo metà maggio, non mancherò». Intanto l’organizzazione della Granfondo va avanti, avendo per epicentro i Bastioni Colombo di Alghero, sede di partenza e arrivo e del villaggio gara che sarà riempito non solo di stand, ma anche di tante iniziative di contorno. Ricordiamo che il percorso di gara è di 139 km per 2.420 metri di dislivello, mentre quello cicloturistico è di 50 km, aperto a mtb, gravel e E-bike. Partenza per tutti alle 9:00 per una quota d’iscrizione di 30 euro. Sabato 27 aprile alle ore 11:00 nella Sala Conferenze “Lo Quarter” ad Alghero si terrà la conferenza stampa ufficiale, alla presenza di autorità dei Comuni di Alghero e Ittiri, della Fondazione Alghero, dell’Unione Comuni del Villanova e della Fci Sardegna, oltre a una rappresentanza Aido e Csv.



Nella foto (di Paul Hanna): Gianni Bugno in gara