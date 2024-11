Marco Colledanchise 29 aprile 2024 L'opinione di Marco Colledanchise La crisi abitativa di Alghero: la mia proposta e soluzione



Ad Alghero, la crisi abitativa sta diventando un problema sempre più urgente. Molti cittadini, nonostante siano impiegati, si trovano in difficoltà: le banche rifiutano di concedere mutui a causa della precarietà lavorativa e, parallelamente, le offerte di affitto a lungo termine sono insufficienti. In questo contesto, i proprietari, spinti dalla paura di possibili inadempimenti, tendono a preferire gli affitti brevi, spesso necessari per garantire la flessibilità d'uso delle loro proprietà. Di fronte a questa situazione, io, Marco Colledanchise, candidato nella lista Futuro Comune a sostegno di Raimondo Cacciotto per le prossime elezioni comunali, ho lanciato una proposta innovativa: introdurre una "garanzia comunale" che funga da ponte tra i bisogni dei proprietari e quelli degli inquilini. La mia idea si basa sulla creazione di un sistema di protezione reciproca: se, per esempio, un inquilino affidabile perde il lavoro dopo due anni di affitti pagati regolarmente, il comune interverrebbe offrendo opportunità di lavoro temporaneo, come la manutenzione delle aree pubbliche o altre forme di lavoro utile alla città. Questi impieghi consentirebbero al comune di pagare direttamente l'affitto ai proprietari, assicurando così la continuità dei pagamenti e la stabilità abitativa dell'inquilino. Questa misura non solo garantirebbe ai proprietari la sicurezza economica, ma offrirebbe anche un sostegno tangibile alle famiglie in difficoltà, prevenendo che una crisi lavorativa si trasformi in una crisi abitativa. Mentre l'affitto a breve termine può sembrare conveniente in una città turistica come Alghero, non sempre rappresenta la soluzione più sostenibile. La politica di garanzia comunale che propongo potrebbe fornire un'alternativa equilibrata, promuovendo gli affitti a lungo termine e riducendo il rischio per i proprietari. L'approccio che propongo è al centro di un vivace dibattito: la soluzione potrà trasformare Alghero in un esempio di solidarietà e inclusione abitativa? La risposta potrebbe emergere dall'adozione di questa proposta collaborativa tra cittadini e amministrazione comunale.



*candidato nella lista Futuro Comune a sostegno di Raimondo Cacciotto