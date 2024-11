Cor 30 aprile 2024 Basket: Alla Coral gara 1 dei play-off I ragazzi di coach Longano hanno vinto 78-79 sul parquet del San Salvatore Selargius. Sabato c’è gara-2 a Olmedo, atteso il grande pubblico per sostenere la squadra



ALGHERO - La Klass Coral Alghero inizia nel migliore dei modi la serie di semifinale play-off di Divisione Regionale 1, vincendo gara-1 a Selargius. 78-79 il risultato del match giocato domenica sera e che mette la squadra di coach Longano nelle migliori condizioni in vista di gara-2, in programma sabato 4 maggio a Olmedo.



Ottimo avvio di match per gli algheresi: dopo i primi 10’ il vantaggio è di 12 punti, grazie a una difesa aggressiva a tutto campo e un dominio a rimbalzo che “oscura” i lunghi del San Salvatore. Padroni di casa che provano subito a rientrare in partita ma Coral che tiene, sia nel secondo che nel terzo parziale, grazie a dei contropiedi offensivi efficaci e una serata positiva dall’arco. Ultimo quarto da battaglia: San Salvatore le tenta tutte per raddrizzarla ma la Coral tiene botta e si affida soprattutto ai senior Luigi Cesaraccio, Sahud e Musso per difendere il prezioso vantaggio e portare a casa gara-1. Ma va sottolineato che tutti i giovani scesi in campo domenica hanno dato il loro contributo per la vittoria finale.



Impresa della Coral contro una squadra che a lungo ha guidato la classifica nella stagione regolare. Ma c’è poco tempo per festeggiare. La squadra riprenderà subito gli allenamenti per preparare gara-2, in programma sabato 4 maggio alle 18 a Olmedo. In caso di vittoria, la formazione algherese volerebbe in finale. Ecco perché la società lancia un appello affinchè gli spalti siano gremiti per sostenere la squadra.