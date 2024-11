S.A. 10 maggio 2024 «Merenderia nuovo parco per le zecche» Lo sfogo di una cittadina algherese che scrive al Quotidiano di Alghero per denunciare l´abbandono della struttura con parco annesso a Maria Pia e chiede un intervento dell´Amministrazione comunale



ALGHERO - «Il parco é ormai ricoperto di erbacce e alcuni giochi non si vedono più, iniziano ad esserci anche le zanzare, probabilmente anche le zecche vista la vastità di erba secca che circonda l intero parco. É un vergogna, i parchi dedicati agli amici a 4 zampe sono tenuti meglio di quelli frequentati dai bambini! Perché non darlo in gestione a qualche società che può occuparsi della manutenzione e inoltre fornire un servizio come quello che c'era prima! Ad Alghero per i bambini abbiamo solo 4/5 parchi se così possiamo definirli! Sono pochi e con pochissimi giochi».



Inizia così lo sfogo di una cittadina algherese che scrive al Quotidiano di Alghero per denunciare l'abbandono dell'Ex Merenderia, la struttura con parco annesso a Maria Pia. Un tempo «era un ritrovo per tanti ragazzi che la sera si riuniscono per trascorrere qualche ora di sport all aperto, ritrovo per famiglie che portano i propri piccoli a giocare nel piccolo parco attinente al campo da basket, famiglie algheresi ma anche straniere che dopo il mare si fermano per far giocare i propri figli» ricorda la lettrice che chiede un intervento all'Amministrazione comunale che dopo la scadenza del contratto non ha rinnovato con il vecchio gestore ne tantomeno proposto un nuovo avviso pubblico. Ora l'ennesima questione si trasferirà nelle mani della prossima Giunta comunale che si insedierà dopo le elezioni del 9 giugno.