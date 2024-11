S.A. 10 maggio 2024 La Romangia celebra 52 anni del Moscato: gli eventi È stato presentato questa mattina alla Camera di Commercio di Sassari l’evento dedicato al moscato Sorso-Sennori: la Romangia celebra i 52 anni del suo vino DOC, inserito nel programma di valorizzazione e promozione del territorio, Salude&Trigu



SASSARI -Il Moscato Sorso-Sennori: la Romangia celebra i 52anni del suo vino DOC La Pro Loco di Sennori con le Amministrazione comunali di Sennori e Sorso, l’associazione “Città del Vino” e la Confraternita del Moscato Sorso-Sennori, nell’ambito del programma di promozione “Salude & Trigu” della Camera di Commercio di Sassari, celebra i 52 anni della Denominazione origine controllata del Moscato Sorso-Sennori. Un vino definito “L’oro di Romangia”, diventato icona di socialità e incontro grazie alle sue straordinarie qualità organolettiche e sensoriali. Dal 12 maggio fino a dicembre sono in programma una serie di appuntamenti, con convegni, degustazioni, percorsi narrativi, street food, spettacoli ed esposizioni che culmineranno nella tre giorni della terza edizione di “A Chent’Annos”, in programma a ottobre a Sennori. La DOC del Moscato Sorso-Sennori, riconosciuta con D.P.R del 31 marzo 1972, sotto segnalazione dell’associazione Città del Vino, ha tagliato il traguardo dei 50 anni nel 2022, anniversario che è stato celebrato dall’Amministrazione comunale di Sennori con una serie di eventi, seguendo una formula di promozione del territorio della Romangia che si è deciso di far diventare una costante, riproponendola di anno in anno con nuove iniziative.



Si inizia con la Festa del Moscato, un’intera giornata dedicata all’Oro di Romangia, alle produzioni del territorio e ai talenti degli artisti locali. Le vie del paese saranno trasformate in una galleria con numerosi stand dove bartender e barlady si esibiranno nell’arte della Mixology preparando cocktail a base di Moscato che offriranno ai visitatori. Il secondo appuntamento sarà il 16 giugno a Porto Torres, dove, in occasione del Nautic Event 2024 sarà presente anche “52 di Doc Moscato Sorso-Sennori” come componente del Network Salude & Trigu. Alla Torre Aragonese, in piazza Cristoforo Colombo ci sarà uno spazio dedicato all’Oro di Romangia, con promozione e degustazione del Moscato Doc. Nel cuore dell’estate, il 17 agosto, l’ex cava di tufo, a Sennori, con vista spettacolare sull’intero Golfo dell’Asinara, sarà lo scenario mozzafiato per “Cena sotto le stelle”: uno show-cooking con gli chef sul palco e gli avventori disposti nei tavoli sulla terrazza naturale per gustare i piatti preparati con i migliori prodotti del territorio, accompagnati dall’immancabile Moscato di Sorso-Sennori. Nuovo appuntamento il 15 settembre, a Sorso, con il rinnovato connubio fra il Moscato Sorso-Sennori e il Festival della bellezza, con degustazioni, spettacoli e musica. Il clou delle celebrazioni dei 52 anni di DOC del Moscato Sorso Sennori si concentrerà nella terza edizione di “A Chent’Annos”, in programma a Sennori il 4, 5 e 6 ottobre con convegni, degustazioni, spettacoli, esposizioni, arte, escursioni e street food nel segno dell’Oro di Romangia. La manifestazione, patrocinata dall’associazione Città del Vino, si aprirà il 4 ottobre alla Camera di commercio di Sassari con la presentazione dell’Osservatorio nazionale sull’Enoturismo di Città del Vino, a cura di Nomisma Wine Monitor, alla presenza dei rappresentati dell’associazione Città del Vino, di Nomisma e dell’Ente camerale del Nord Sardegna.



A fare da corollario alla presentazione saranno le degustazioni offerte dalle cantine Fara, Nuraghe Crabioni, Cantina Sorso-Sennori, Viticoltori di Romangia. Sabato 5 ottobre Sennori diventerà una pizza dello street food, con la presenza di numerosi produttori locali e delle loro eccellenze enogastronomiche. Nel pomeriggio alla Biblioteca comunale appuntamento con il convegno “Il Valore aggiunto della presenza di una DOC sul territorio “, dove saranno illustrati i dati di produzione del Moscato Sorso Sennori, e si approfondiranno temi quali l’enoturismo, la vendemmia turistica, gli aspetti burocratici che devono affrontare le aziende interessate a intraprendere queste nuove forme di offerte turistica e promozione del territorio. Domenica 6 ottobre spazio alle escursioni alla scoperta del territorio di Romangia, con una passeggiata che porterà dalla Tomba di giganti di Oridda, a Sennori, fino alle vigne del Sorsese dove nasce il Moscato, per visitare il vigneto e fare una sosta picnic tra i filari. Durante la tre giorni, per le vie del paese si potranno visitare mostre itineranti di artisti locali, e farsi coinvolgere nel festival di Musica antica con il concerto nella Chiesa di Santa Croce. L’ultimo evento di 52 DOC A Chent’Annos è fissato per il 15 dicembre, a Sennori, con un’esposizione e degustazione curata dalla Confraternita del Moscato.