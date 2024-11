Cor 17 maggio 2024 Fondazione: via Cau, c´è Carboni Nuovo membro nel Consiglio d´Amministrazione della Fondazione Alghero. Il sindaco nomina Paolo Carboni in sostituzione di Roberto Cau che non ha accettato l´incarico precedentemente assegnatogli



ALGHERO - Paolo Carboni, Per Paolo Carta e Neria De Giovanni. Sono loro i componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alghero. Nella giornata di giovedì Mario Conoci, con decreto sindacale, ha nominato Paolo Carboni (28 anni) nuovo membro, in sostituzione di Roberto Cau che non ha accettato l'incarico precedentemente assegnatogli. Cda che rimarrà in carica fino al 6 dicembre 2025, salvo nuove disposizioni della proprietà in capo al Comune di Alghero. In occasione della prima riunione saranno consegnate le funzioni interne con i relativi ruoli.