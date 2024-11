Cor 29 aprile 2024 Cau, Carta e De Giovanni in Fondazione Arriva la firma al decreto sindacale di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alghero. In occasione della prima riunione saranno consegnate le funzioni



ALGHERO - Roberto Cau, Per Paolo Carta e Neria De Giovanni. Sono i nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alghero nominati con decreto sindacale nella giornata odierna. Cda che rimarrà in carica fino al 6 dicembre 2025. In occasione della prima riunione saranno consegnate le funzioni con i relativi ruoli.



Nella foto: Roberto Cau