S.A. 22 maggio 2024 Acqua non potabile a Maristella Ordinanza sindacale firmata stamane. La storia si ripete nell´agro: ancora una volta l´acqua non è conforme ai parametri indicati e dunque non potabile, può essere invece utilizzata per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale



ALGHERO - Questa mattina è stata firmata la nuova ordinanza che vieta l'utilizzo alimentare dell'acqua nella borgata di Maristella nel Comune di Alghero. La storia si ripete nell'agro: ancora una volta l'acqua non è conforme ai parametri indicati e dunque non potabile, può essere invece utilizzata per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale.