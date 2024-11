Cor 26 maggio 2024 «Vogliamo delineare la città delle opportunità» Da Gasparri e Pittalis sostegno a Marco Tedde Cinema Miramare di Alghero gremito per la presentazione del programma della coalizione che sostiene Raimondo Cacciotto sindaco. Sul palco un rappresentante delle otto liste che compongono il campo largo algherese. Le immagini live



ALGHERO - «Abbiamo un compito in questa campagna elettorale, dobbiamo far intravedere ai nostri concittadini che oltre il presente c’è una speranza per questa città e che vogliamo delineare il volto dell’Alghero delle opportunità». Il candidato a sindaco Raimondo Cacciotto ha presentato sabato mattina, al cinema Miramare, il programma assieme alle liste della sua coalizione "Progetto Alghero". Ad anticipare l’intervento di Cacciotto i contributi dei rappresentanti delle otto liste che sostengono la sua candidatura: Andrea Coghene per Alleanza vedi e sinistra, Matteo Porcu per il Movimento 5 stelle, Francesco Marinaro per Noi riformiAmo Alghero, Franco Masu per Città viva, Antonio Cardin per Orizzonte comune, Enrico Daga per il Partito democratico, Federica Bandinu per Alghero al centro e Pierluigi Salis per Futuro comune.